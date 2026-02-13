Laura Valdesi di Siena riferisce che la stagione delle corse inizia con largo anticipo, grazie alla gara di Pian delle Fornaci in programma sabato 21 febbraio, un evento spinto anche dalle temperature più miti di quest’anno.

di Laura Valdesi SIENA Parte in anticipo la stagione delle corse grazie all’appuntamento a Pian delle Fornaci sabato 21 febbraio. Le iscrizioni si chiudono alle 20 di domenica 15 e vengono raccolte dall’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio che rinnova dunque la bella sinergia con Sigerico. S’inizia alle 10 per proseguire nel pomeriggio, dipenderà dal numero delle batterie. Pronti a replicare poi ad un mese di distanza, sabato 21 marzo. Due date certe a cui, come più volte ha ribadito il presidente Osvaldo Costa, potrebbero aggiungersi altre, almeno una, a settembre. Ma anche Monteroni, che è una pista da sempre apprezzatissima dai senesi, non resterà indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Corse, stagione anticipata. Il 21 tutti a Pian delle Fornaci. Primo marzo a Monteroni

Le domeniche all’ippodromo di Pian delle Fornaci rappresentano un ricordo di un’epoca passata, quando le famiglie senesi si riunivano per assistere alle corse pomeridiane.

