Liga | il Barça batte il Villarreal nello scontro diretto Atletico terzo ok Real

Il Barcellona ha ottenuto una vittoria importante contro il Villarreal in uno scontro diretto, rafforzando la sua posizione in classifica. L’Atletico Madrid si conferma al terzo posto, mentre il Real Madrid mantiene la sua posizione. La partita, giocata a Vila-Real il 22 dicembre 2025, rappresenta un passaggio chiave nella lotta per il titolo di questa stagione di Liga.

Vila-Real (Spagna) 22 dicembre 2025 - Il Barcellona prova a mettere le mani sulla Liga e lo fa battendo il Villarreal nello scontro diretto. Il successo sul Submarino Amarillo porta i Blaugrana a due soli punti dal titolo di Campioni d'Inverno in Liga. Il Real Madrid prova a tenere il passo vincendo, mentre l'Atletico sale al terzo posto, superando proprio la squadra della Comunità Valenziana. Continuano la loro rincorsa in zona Europa Espanyol e Real Betis, mentre si apre la forbice sulle loro inseguitrici. L'esito delle partite del weekend. Una sfida salvezza apre la giornata numero 17 di Liga, con la sfida a Mestalla tra Valencia e Maiorca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

