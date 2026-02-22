Pesaro | Imprenditore sfida Comune 12M€ per Villa Marina | un polo

Rodolfo Brandi, presidente dei costruttori di Confindustria, ha criticato la decisione del Comune di destinare 12 milioni di euro a Villa Marina, evidenziando che si preferisce investire su viale Trieste. La sua opposizione nasce dalla volontà di spostare risorse pubbliche dal recupero della storica villa a progetti di riqualificazione urbana più urgenti. La questione ha acceso un dibattito tra le parti interessate sulla priorità degli interventi pubblici nella città.

Pesaro: La sfida di Brandi al Comune, priorità a Villa Marina per lo sviluppo urbano. Il dibattito sull’utilizzo dei fondi pubblici a Pesaro si è intensificato con la presa di posizione del presidente dei costruttori di Confindustria, Rodolfo Brandi, che ha sollevato dubbi sull’opportunità di concentrare risorse sul restyling di viale Trieste a discapito del recupero di Villa Marina. Questa posizione netta, espressa con determinazione, apre una nuova fase nella discussione sulle priorità di investimento per la città. Brandi, figura di spicco nel panorama dell’edilizia locale, laureato in Architettura e a capo di un’impresa edile con settantacinque anni di attività, ha espresso la sua contrarietà a un’ulteriore spesa per viale Trieste, suggerendo che i 12 milioni di euro in questione dovrebbero essere indirizzati verso il recupero di Villa Marina, un progetto che, a suo dire, è stato troppo a lungo trascurato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pesaro: 12M€ per rifare il lungomare, addio auto e benvenuto verde!Pesaro ha deciso di investire 12 milioni di euro per rifare il lungomare di Viale Trieste, a causa del deterioramento delle infrastrutture e delle richieste dei cittadini.

Il risiko degli alberghi a Pesaro, grandi manovre: la Renco si fa avanti per Villa Marina e arrivano i francesiLa Renco ha presentato un'offerta per Villa Marina, alimentando così il conflitto tra gli operatori del settore a Pesaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pesaro in lutto, si è spento Sergio Zolfanelli: Imprenditore d'altri tempi, ha sostenuto tanti progetti pubblici; Addio a Sergio Zolfanelli, il signore pesarese delle luci: Il primo al lavoro col caffè per tutti. Suoi gli impianti all’Auditorium e...; Pesaro: Morto Zolfanelli. Un imprenditore di altri tempi, protagonista di alcuni degli interventi pubblici più significativi del nostro territorio.

Pesaro, morte Zolfanelli: il cordoglio del Comune e Cna«Un imprenditore di altri tempi, protagonista di alcuni degli interventi pubblici più significativi del nostro territorio, tra cui l’Auditorium Scavolini» ... centropagina.it

SI DICE CHE… condividiamo il Carnevale dalla residenza di Villa Genusia - Marina di Ginosa - facebook.com facebook