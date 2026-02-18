La Renco ha presentato un'offerta per Villa Marina, alimentando così il conflitto tra gli operatori del settore a Pesaro. I francesi, invece, si stanno facendo avanti con proposte concrete per acquisire alcuni alberghi storici della città. Nei quartieri turistici, le trattative si intensificano mentre il countdown verso Pasqua si avvicina rapidamente.

Pesaro, 18 febbraio 2026 – Si corre in discesa verso Pasqua: mancano nemmeno 45 giorni all’ora X. Quella che rimette in moto tutto il mondo del turismo anche se in mezzo a non poche difficoltà. E la zona mare è tornata ad essere una pentola a pressione per quello che riguarda gli hotel e anche sotto il profilo immobiliare, perché si viaggia, sugli appartamenti vista a mare, anche intorno agli otto-novemila euro al metro quadrato. Villa Marina una piccola Miami?. È ufficiale anche che la Renco diventa il quarto incomodo per l’aggiudicazione di tutta l’area di Villa Marina. Per farci cosa? Una residenza protetta di livello, una specie di piccola Miami per chi fugge dalle grandi città del nord, con tanto di servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il risiko degli alberghi a Pesaro, grandi manovre: la Renco si fa avanti per Villa Marina e arrivano i francesi

Villa Marina, Renco e altri tentano il miracolo del rilancioVilla Marina, Renco e altre aree cercano di rinascere attraverso progetti di riqualificazione e investimenti.

Leggi anche: Le grandi manovre di Pier Silvio: un ufficio davanti al Nazareno per scendere in campo, ma Marina frena

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.