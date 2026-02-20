Pesaro | 12M€ per rifare il lungomare addio auto e benvenuto verde!

Pesaro ha deciso di investire 12 milioni di euro per rifare il lungomare di Viale Trieste, a causa del deterioramento delle infrastrutture e delle richieste dei cittadini. Il nuovo progetto prevede l’eliminazione delle auto lungo il tratto e l’ampliamento delle aree verdi, con l’obiettivo di creare uno spazio più sicuro e vivibile. La città vuole rendere il lungomare un luogo di relax e socializzazione, con panchine, percorsi pedonali e spazi per i bambini. I lavori inizieranno entro l’anno, pronti a cambiare volto alla zona.

Pesaro Ridisegna il Lungomare: Un Nuovo Progetto da 12 Milioni di Euro per Viale Trieste. Pesaro si prepara a una profonda trasformazione di Viale Trieste, il suo principale lungomare. Un progetto vincitore, risultato di un concorso di idee, prevede la creazione di ampi spazi pedonali, piste ciclabili, un nuovo parcheggio interrato e un rinnovato impianto di verde. L’intervento, stimato in un investimento di 12 milioni di euro, mira a restituire alla città un’area più vivibile e funzionale, ponendo l’accento sulla mobilità sostenibile e la valorizzazione del paesaggio. Un Concorso di Idee per il Futuro del Lungomare.🔗 Leggi su Ameve.eu Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da balloIl Capodanno a Pesaro si è concluso con un’atmosfera festosa in piazza del Popolo, che si è trasformata in una vasta pista da ballo all’aperto grazie all’evento Remember Disco Dance. Manfredonia, potate le alberature sul lungomare cittadino e di Siponto: "Verde pubblico è la priorità”A Manfredonia, sono state completate le potature delle alberature sul lungomare cittadino e di Siponto, sottolineando l’impegno per il verde pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Buona sera. Cerco un monolocale o bilocale per due persone a Pesaro o Fano contratto indeterminato referenze se necessario affito annuale almeno budget massimo 500-550 euro Grazie mille! - facebook.com facebook