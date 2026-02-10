Pesaro e Urbino puntano al Polo delle Arti | riavviato il progetto dopo lo stop regionale obiettivo 2027 2028

Pesaro e Urbino rilancia il progetto del Polo delle Arti dopo lo stop regionale. Dopo mesi di attesa, le autorità confermano che i lavori riprendono e l’obiettivo è di portare a termine tutto entro il 2027 o 2028. La provincia riparte con entusiasmo, convinta che questa infrastruttura possa portare nuova vita al settore culturale e artistico locale.

Pesaro, 10 febbraio 2026 – Prosegue, nonostante le difficoltà iniziali, il percorso per la realizzazione del Polo delle Arti nella provincia di Pesaro e Urbino. L'obiettivo è creare un polo scolastico di eccellenza nel campo della formazione artistica e culturale, una sorta di "piccola Brera" come lo ha definito il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini. Il progetto, precedentemente "congelato" dalla Regione Marche, riprende vigore grazie all'impegno della Provincia e all'avvio di un nuovo tavolo di lavoro denominato "Cantiere Cultura". La decisione della Regione di sospendere il progetto per l'anno scolastico 20262027 era motivata dalla mancanza di chiarezza riguardo alle condizioni logistiche, organizzative, agli spazi necessari e al piano finanziario.

