Infiltrazioni al Campus piove in classe Malandrino | Altro che Polo delle Arti

"Fino a quando pioverà fuori alle scuole sarà un bene, ma che da anni continui a piovere dentro le scuole del Campus di via Nanterre è assolutamente una vergogna. Con quale scala di priorità il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, si concentra nel progettare “il Polo delle Arti“ quando sarebbe opportuno mettere la parola fine ad un disagio che perdura almeno dai tempi dell’ex presidente Tagliolini?". La bordata è del consigliere provinciale Daniele Malandrino, invitato da alcune famiglie con i figli iscritti in una delle scuole del Campus ad interessarsi del tema che pare irrisolvibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infiltrazioni al Campus, piove in classe. Malandrino: "Altro che Polo delle Arti"

