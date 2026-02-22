Perugia-Chieri 3-2 | rimonta spettacolare Novara supera in classifica

Una partita emozionante tra Perugia e Chieri ha visto le padrone di casa recuperare dal 0-2 e vincere 3-2, grazie a una rimonta decisa nel quarto set. La causa è stata la determinazione delle atlete di casa, che hanno aumentato l’intensità in campo. Il pubblico ha assistito a un match ricco di colpi di scena, con un finale rocambolesco. La squadra umbra si conferma in corsa per le posizioni di vertice.

La partita si è sviluppata su cinque set, con i parziali che raccontano una gara intensa: 15-25, 16-25, 25-19, 25-14 e 15-9. Le Black Angels hanno inverno mostrato una reazione determinata, soprattutto dopo i primi due parziali favorevoli agli ospiti, guidate da una Recchia in versione MVP e da attacchi significativi di Gardini e Markovic. L’impianto tattico di coach Micoli ha saputo trasformare la situazione, esprimendo talento e compattezza nell’intero arco del match. Un avvio equilibrato ha contrassegnato l’inizio: Lemmens e Gardini hanno portato la spinta offensiva, ma Nemeth ha prontamente risposto per Chieri (8-10). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

