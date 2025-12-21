Scandicci torna da Campione del Mondo Antropova ruggisce a Perugia Rimonta funambolica di Novara

Scandicci torna da Campione del Mondo, Antropova si distingue a Perugia, mentre Novara realizza una rimonta significativa. La quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile ha visto anche le vittorie di Conegliano e Milano, entrambe per 3-0 contro Cuneo e Chieri. Un turno che ha confermato l’equilibrio e la competitività del campionato.

Non soltanto le vittorie di Conegliano e Milano per 3-0, rispettivamente contro Cuneo e Chieri, nella quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha fatto il proprio ritorno in campo dopo aver vinto il Mondiale per Club e ha imposto la propria legge sul campo di Perugia, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-15; 25-19; 25-15) e infilando il tredicesimo successo in campionato. Le toscane occupano il secondo posto in classifica generale con un distacco di sei punti dalla capolista Conegliano, mentre le umbre si trovano ora in undicesima posizione e sono in piena lotta per non retrocedere.

