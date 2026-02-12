Macerata-Novara 0-3 | Igor Volley raggiunge Chieri al quarto posto

L’Igor Gorgonzola Novara ha battuto 3-0 il Macerata e si avvicina al quarto posto in classifica. La squadra ha dominato la partita, vincendo tutti e tre i set e allungando la serie di risultati utili a cinque incontri consecutivi. Ora punta a mantenere questa forma e a risalire la graduatoria.

In un derby carico di intensità al Pala Bus Company, la Wash4Green Monviso Volley ha offerto una prova di sostanza,. La Numia Vero Volley Milano conquista una vittoria decisiva all'Allianz Cloud, chiudendo l'undicesima giornata di. Una serata intensa al Pala Barton Energy ha regalato a Perugia una vittoria di rilievo contro una Busto Arsizio. In una sfida dai ritmi serrati, Savino Del Bene Scandicci ha dominato in tre set contro Megabox Ondulati del Savio. In una notte decisiva, la squadra ospite ottiene una vittoria esterna che consolida la propria posizione di classifica.

