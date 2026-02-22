perugia adesso non vuol fermarsi il team di poloni de angelis a firenze

Il Rugby Perugia ha deciso di proseguire con determinazione, dopo aver ottenuto una vittoria importante a Gubbio. La squadra di Poloni-De Angelis si prepara a sfidare Firenze, con l’obiettivo di mantenere l’inerzia positiva. La partita rappresenta un passo fondamentale per consolidare il percorso in campionato. I giocatori si allenano intensamente in vista di questa sfida cruciale. La squadra vuole dimostrare di poter continuare a crescere passo dopo passo.

Il Rugby Perugia adesso non vuol fermarsi: obiettivo dare continuità alla prestigiosa vittoria di Gubbio. I ragazzi del duo Poloni - De Angelis sono attesi dalla trasferta in casa dell' Unione Rugby Firenze, oggi alle 14,30. Un impegno da non sottovalutare, come avverte alla vigilia il coach argentino Poloni. "Sarà una partita molto difficile, perché Firenze è una squadra con caratteristiche importanti sul piano fisico e del gioco. In casa hanno un buon ruolino e noi dovremo confermare quanto di buono fatto a Gubbio. In settimana ho visto i ragazzi un po' scarichi, spero che possano recuperare quella determinazione e voglia dimostrata in vista del derby.

