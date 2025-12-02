Una marcia inarrestabile quella del Rugby Perugia che cala il poker. La squadra del duo Poloni-De Angelis è andata a vincere la sua quarta partita consecutiva dall’inizio della stagione. Dopo Roma, Gubbio e Firenze, domenica è stato il turno di Colleferro, sconfitto in casa con il risultato di 12-20. Una partita non semplice, perché i laziali hanno dimostrato di essere una compagine agguerrita e dotata di buona qualità. Non a caso sono passati in vantaggio ad inizio partita (5-0), per poi capitolare già nel primo tempo (5-8), con Perugia che si è portato in avanti con la meta di Notarangelo e il calcio di Faina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Rugby Perugia cala il poker a Colleferro. Primo posto in classifica per Poloni e De Angelis