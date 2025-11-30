Palermo Pohjanpalo non vuole fermarsi | Adesso vogliamo vincere anche a Empoli

Una tripletta e un assist: la serata perfetta di Joel Pohjanpalo è andata in onda ieri al Barbera, nel 5-0 contro la Carrarese. Tre reti che proiettano il finlandese in testa alla classifica marcatori della serie B con otto realizzazioni: al sito ufficiale del club di viale del Fante, il bomber. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

