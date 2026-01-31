La legge 104 permette di ottenere permessi retribuiti per assistere una persona con disabilità grave, anche se non si è parenti. Basta rientrare in una delle figure previste dalla normativa. Sempre più persone si informano sui nuovi requisiti, perché poter accudire un familiare o un amico senza vincoli di parentela sta diventando una possibilità concreta.

Per ottenere i permessi retribuiti della legge 104 per assistere una persona con disabilità grave non serve essere parenti, ma è indispensabile rientrare in una delle figure oggi equiparate “alla famiglia”, in particolare come convivente di fatto registrato o partner "more uxorio" stabilmente inserito nella stessa comunità di vita del disabile. La chiave, infatti, non è il legame di sangue, ma il riconoscimento giuridico di una relazione affettiva stabile e della convivenza, confermato da norme e sentenze che hanno ampliato nel tempo la platea dei beneficiari. Chi può avere i permessi Legge 104, come fare per non perdere i permessi La legge 104 riconosce i 3 giorni di permesso mensile retribuito ai lavoratori dipendenti che assistono un disabile in situazione di gravità, inizialmente limitando il diritto a coniuge, unioni civili, parenti e affini entro il secondo grado. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge 104, come fare per non perdere i permessi e assistere i disabili anche se non si è parenti: tutte le novità da sapere

Approfondimenti su Legge 104

A partire da gennaio 2026, la legge 104 prevede un aumento di permessi annuali per chi ha malattie oncologiche, invalidanti o croniche.

La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove modalità di controllo INPS sui permessi 104, con particolare attenzione alla gravità delle condizioni come l’epilessia farmacoresistente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Legge 104

Argomenti discussi: GPS 2026/2028: Riserva e Precedenza. Guida a Legge 68/99 e Legge 104/92; I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di... Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Anche formato e-book; Scuola: nuove tutele per conciliare salute e lavoro [SCHEDA]; Bonus 2026 per famiglie: cosa cambia e quali aiuti chiedere.

Legge 104, come fare per non perdere i permessi e assistere i disabili anche se non si è parenti: tutte le novità da saperePer ottenere i permessi retribuiti della legge 104 per assistere una persona con disabilità grave non serve essere parenti, ma è indispensabile rientrare in una delle figure oggi equiparate alla ... ilmessaggero.it

Legge 104, incentivo fino a 300 euro anche senza Isee: chi può richiederloIl contributo, gestito dai Comuni, è già operativo in diversi territori e può sostenere chi assiste persone con disabilità grave ... notizie.tiscali.it

Un mattone può fare la differenza. La #Scozia ha approvato una legge che rende obbligatori gli #Swiftbricks, mattoni con cavità per la nidificazione, in tutti i nuovi edifici residenziali, quando tecnicamente possibile. L’obiettivo è proteggere i rondoni, specie sim - facebook.com facebook