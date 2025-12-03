Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero | muore a 48 anni
FIGLINE VALDARNO – Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi (3 dicembre) in via Diga a Figline Valdarno. Il conducente dell’auto, un 48enne, ha perso il controllo del mezzo, per motivi che sono al vaglio della polizia locale, è uscito di strada e ha finito la sua corsa contro una pianta ad alto fusto. Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il medico a bordo dell’ambulanza ha purtroppo constatato il decesso del conducente ed è toccato ai vigili del fuoco, alla fine dei rilievi, estrarre il corpo dell’uomo che era alla guida. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale Ceresolo, un passante la vede e lancia l'allarme: 24enne miracolata, si è salvata da sola - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X
Perde il controllo dell’auto per le forti piogge ed esce di strada in via Borelli - I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e lo hanno estratto dalla vettura, fortunatamente incolume ... Segnala luccaindiretta.it