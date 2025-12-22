Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver nominato un inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia: l’incarico è andato a Jeff Landry, dal 2024 governatore repubblicano della Louisiana. Il nuovo inviato ha risposto con su X ringraziando Trump: «Un onore servirti in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti». Poi Landry precisato che la nuova funzione non interferirà con il suo ruolo di governatore, segnalando la natura non esecutiva e non esclusiva dell’incarico. La nomina non ha ancora ricevuto una reazione ufficiale da parte delle autorità danesi o groenlandesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump ha nominato un inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia

