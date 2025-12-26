Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Boxing Day tradizionale di Premier League non si giocherà quest'anno. Solo una partita da calendario sarà disputata per consentire a tutte le squadre di poter riposare equamente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Addio Boxing day in Premier, il 26 dicembre si giocherà solo una partita (Times)

Leggi anche: La Premier "tradisce" la tradizione: una sola partita nel classico Boxing Day

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.