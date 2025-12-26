Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day
Il Boxing Day tradizionale di Premier League non si giocherà quest'anno. Solo una partita da calendario sarà disputata per consentire a tutte le squadre di poter riposare equamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Addio Boxing day in Premier, il 26 dicembre si giocherà solo una partita (Times)
Leggi anche: La Premier "tradisce" la tradizione: una sola partita nel classico Boxing Day
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Perché le famiglie di ieri erano più serene e meno confuse di quelle di oggi - facebook.com facebook
La #primapagina della Gazzetta di oggi VAI CON PIO x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.