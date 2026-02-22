Perché Macron non riuscirà mai a capire Giorgia Meloni

La morte di Quentin Deranque, ucciso a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, ha portato a riflettere sul rapporto tra Francia e Italia. La vicenda evidenzia come le tensioni politiche e ideologiche influenzino le relazioni tra i due paesi. Molti osservano che le differenze culturali e le opinioni divergenti complicano la comprensione reciproca tra leader come Macron e Meloni. La questione resta al centro del dibattito pubblico, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale.

La morte di Quentin Deranque - il ragazzo massacrato a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra - si è trasformata in un filo rosso tra passato e presente che unisce la Francia e l’Italia. Due manifestazioni dei giovani di destra, a Lione e a Roma, ieri hanno chiuso il cerchio. Sul Figaro ieri teneva banco un dibattito su questo tema: «La Francia va verso la guerra civile?». Sullo stesso giornale, un titolo era dedicato alla strage di Acca Larentia, l’uccisione di due giovani missini che dopo 48 anni non ha un colpevole. Il richiamo dei media francesi agli anni Settanta è istintivo, così come andare a cercare risposte nella storia italiana, dalla «notte della Repubblica» fino al presente marcato dalla formula di stabilità di governo e leadership di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni risponde a Macron: "Ingerenze? Lui ha dato asilo ai brigatisti". E sulle toghe...Giorgia Meloni accusa Emmanuel Macron di aver dato asilo ai membri delle Brigate Rosse, alimentando tensioni tra i due leader.

La crisi di Macron per le parole (giuste) di Meloni: l’incapacità di capire il pericolo globale dell’odio antifàEmmanuel Macron ha perso fiducia dopo le parole di Giorgia Meloni, che hanno sottolineato il rischio dell’odio antifascista.

Lutte contre le narcotrafic : Emmanuel Macron et Giorgia Meloni main dans la main

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché Macron non riuscirà mai a capire Giorgia Meloni | Libero Quotidiano.it; Sondaggio: Le aziende americane dicono che le riforme pro-business di Macron sono in pericolo.

Attivista ucciso a Lione, alta tensione tra Macron e Meloni: cosa è successoLa presidente del Consiglio ha espresso il suo cordoglio sui social per l'uccisione di Quentin Deranque. L’inquilino dell’Eliseo l’ha esortata a non commentare gli affari francesi. La replica della ... tg24.sky.it

Meloni-Macron, scontro choc su Quentin/ Nessuna ingerenza dall’Italia: la Francia diede asilo ai brigatistiScontro tra Meloni e Macron infiamma l'Europa: cos'è successo. Quentin, le pecore in casa e l'asilo ai brigatisti. Ecco il botta e risposta ... ilsussidiario.net

Tra i super ospiti Roberto Bolle e Achille Lauro. Attesa sulle gradinate anche la premier Giorgia Meloni x.com

Ci raccontano che non ci sono soldi. Che la coperta è corta. La verità è un’altra: non è la coperta a essere corta, sono le bugie di Giorgia Meloni ad avere le gambe corte. Per i cittadini “non ci sono risorse”. Per la sanità bisogna aspettare. Per i diritti servono sa - facebook.com facebook