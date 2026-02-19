Emmanuel Macron ha perso fiducia dopo le parole di Giorgia Meloni, che hanno sottolineato il rischio dell’odio antifascista. La sua reazione è stata di confusione e insicurezza, dimostrando una scarsa capacità di affrontare temi delicati come il razzismo e la xenofobia. Nei giorni scorsi, Macron ha evitato di condannare energicamente alcuni discorsi polarizzanti, creando tensioni con il governo italiano. Questa incapacità di interpretare le minacce reali alimenta dubbi sulla sua leadership in un momento di crisi internazionale.

Emmanuel Macron, lo diciamo con rispetto per il ruolo di capo di Stato di Francia, ha confermato ancora una volta di avere uno spessore politico “micron”. La goffa reprimenda nei confronti di Giorgia Meloni («Sono sempre colpito nel vedere che i nazionalisti, che non vogliono essere disturbati a casa propria, sono sempre i primi a commentare ciò che accade a casa degli altri») per il suo intervento di cordoglio per Quentin Deranque, il giovanissimo identitario ucciso da un branco di antifascisti, è stata una trovata a dir poco disarmante. Rivela, al netto della debolezza e del nervosismo ormai fuori controllo di un protagonista in declino, un’incapacità di lettura dei fenomeni che aiuta a comprendere, dall’altro lato, come e perché l’inquilino dell’Eliseo abbia ripetutamente fallito davanti a tutte le crisi che attraversano la sua Nazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

