Perché l'arbitro Massa ha convalidato il gol di Neres in Roma-Napoli tra le proteste giallorosse

Il gol del vantaggio del Napoli contro la Roma segnato da David Neres è stato contestato dai calciatori giallorossi, che hanno invocato un precedente fallo di Rrahmani su Konè: cosa ha visto l'arbitro Massa e perché ha deciso di convalidare la rete, confortato dal VAR.