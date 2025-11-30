Perché l'arbitro Massa ha convalidato il gol di Neres in Roma-Napoli tra le proteste giallorosse
Il gol del vantaggio del Napoli contro la Roma segnato da David Neres è stato contestato dai calciatori giallorossi, che hanno invocato un precedente fallo di Rrahmani su Konè: cosa ha visto l'arbitro Massa e perché ha deciso di convalidare la rete, confortato dal VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Ciccio #Graziani: «L'arbitro ha fatto la cosa giusta perché la maglietta tirata diventa molto penalizzante sul fallo successivo. Poi la distanza è talmente breve che uno non può smaterializzarsi, soprattutto se sei in precario equilibrio. Ci può stare questa decisi Vai su X
SEI minuti di revisione VAR per questo tocco di braccio di Pavlovic! Niente calcio di rigore per la Lazio, perché il difensore del Milan subisce fallo in precedenza: questa la sentenza dell’arbitro Collu Partita che finisce in polemica al 104’! Vince il Milan 1-0 sul - facebook.com Vai su Facebook
Perché la designazione di Massa come arbitro di Roma-Napoli non piace ai tifosi di entrambe le squadre - Davide Massa arbitrerà la sfida al vertice della classifica di Serie A tra Roma e Napoli in programma domenica 30 novembre all'Olimpico ... fanpage.it scrive