Perché il Como può andare in Champions League

Cesc Fábregas sembra una persona che soffre molto le critiche, sensazione acuita dallo scontro di culture con tutto ciò che guida la discussione sul calcio italiano. L’allenatore del Como non ha mai giocato in Italia, se non per una brevissima coda nei suoi ultimi mesi di attività. Non era abituato a un certo tipo di discorsi. Non che la stampa e l’opinione pubblica di Inghilterra e Spagna siano meno pressanti, ma ogni Paese ha i suoi argomenti, i suoi tic. E così, Fàbregas in queste settimane si è trovato spesso sul punto di perdere il senno. Sembra soffrire particolarmente la dicotomia gioco-risultati cara a tanti giornalisti e appassionati e per questo, quando risponde a conferenze e interviste, dà l’impressione di essere sulla difensiva. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

