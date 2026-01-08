Adani attacca Allegri | Così il Milan non può andare in Champions

Lele Adani ha espresso una critica diretta nei confronti di Allegri, affermando che le scelte attuali del Milan compromettono la possibilità di qualificarsi in Champions League. La sua presa di posizione, condivisa recentemente a Viva el Futbòl, ha sollevato un acceso dibattito sulle strategie e le responsabilità della squadra rossonera.

Critica netta, senza giri di parole. Lele Adani accende il dibattito sul Milan intervenendo nelle ultime ore a Viva el Futbòl. Nel mirino finisce il calcio di Massimiliano Allegri, oggi in piena corsa nelle zone alte della classifica. Secondo Adani, il problema non è il risultato immediato ma la prospettiva. «Se i giocatori non cambiano mai posizione, il gioco non evolve e diventa prevedibile. Il possesso non si fa da fermi», il senso del ragionamento dell'opinionista, che si interroga sulla reale sostenibilità di questo modello ad alto livello. Il paragone arriva subito. Adani cita il Como di Cesc Fàbregas, sottolineando come una squadra meno attrezzata, ma più fluida, riesca a esprimere un'identità più moderna e riconoscibile.

