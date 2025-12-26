Barbero spiega perché il latino era meglio dell’inglese | lingua universale fino al Seicento nelle università lezioni in latino fino all’Ottocento

Alessandro Barbero ha risposto su La7 alle domande sulla scomparsa del latino come lingua di comunicazione. Lo storico ha chiarito che il latino non si è mai parlato nel senso moderno del termine, ma veniva conosciuto e utilizzato dalle persone colte fino a pochi secoli fa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

