Barbero spiega perché il latino era meglio dell’inglese | lingua universale fino al Seicento nelle università lezioni in latino fino all’Ottocento

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Barbero ha risposto su La7 alle domande sulla scomparsa del latino come lingua di comunicazione. Lo storico ha chiarito che il latino non si è mai parlato nel senso moderno del termine, ma veniva conosciuto e utilizzato dalle persone colte fino a pochi secoli fa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

