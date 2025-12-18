Milan Allegri in conferenza | Il Napoli ha meritato perchè ha difeso molto meglio di noi

Al termine della semifinale di Supercoppa italiana, Allegri ha analizzato la prova del Milan e del Napoli. Il tecnico rossonero ha riconosciuto la superiorità degli avversari, sottolineando come abbiano difeso con maggiore efficacia. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia spazio a riflessioni e spunti di discussione, mentre i tifosi attendono le prossime sfide con speranza e determinazione.

Al termine della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa dall'All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Battibecchi con la panchina del Napoli? . "Sono cose di campo, accadono nelle partite un po' nervose. Non è successo niente Il Napoli ha meritato questa vittoria perché ha difeso molto meglio di noi. Dobbiamo rivedere la fase difensiva. Stasera era un'opportunità per migliorare, poi è andata male non sfruttando le occasioni. Questo succede solo se hai una fase difensiva migliore".

