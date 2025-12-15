Romina Power ospite di Verissimo si è raccontata tra ricordi momenti felici e difficoltà Al centro l' amore per Al Bano ancora importante
Romina Power, ospite a Verissimo, ha condiviso momenti di vita, ricordi e emozioni, parlando del suo amore per Al Bano, della famiglia e delle sfide affrontate. Presentando il suo libro
L a famiglia, l’amore per Al Bano, il rapporto speciale con la suocera Jolanda, i ricordi di ragazza: ospite a Verissimo per presentare il libro Pensieri profondamente semplici, Romina Power si è raccontata a tutto tondo, tra passato e presente. Romina Power: «Io e Al Bano? Ho provato ad andarmene ma sono stata ripescata» X Leggi anche › Romina Power torna a parlare della figlia Ylenia Carrisi: «Se fosse morta lo avrei sentito». Ecco perché pensa che sia viva Romina Power e Al Bano Carrisi, un amore che non è finito. Nel corso dell’intervista la cantante e attrice è tornata sul suo rapporto con l’ex marito, a cui è rimasta molto legata nonostante la separazione. Iodonna.it
