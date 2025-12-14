Romina Power punge Al Bano | ‘Rapporti buoni perché non ci vediamo mai’ la stoccata sul ritocchino

Romina Power torna a parlare di Al Bano durante l'intervista a Verissimo, utilizzando il suo nuovo libro, *Pensieri profondamente semplici*, come punto di partenza. Tra riflessioni personali e commenti sui rapporti passati, la cantante lancia una stoccata sull'assenza di incontri con l'ex marito, evidenziando il rapporto ancora complesso tra loro.

Romina Power a Verissimo, il libro come punto di partenza. È partita dal suo nuovo libro, Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita, l’intervista di Romina Power a Verissimo, andata in onda domenica 14 dicembre. Un’opera intima, costruita rileggendo diari, ricordi e ferite mai rimarginate, che diventa anche la chiave per raccontarsi senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin. Il rapporto con Al Bano: affetto e distanza. Tra i passaggi più attesi, inevitabilmente, quello sul rapporto con Al Bano Carrisi. Romina sorprende per la lucidità: «Oggi i rapporti sono buonissimi: non ci vediamo mai». Notizieaudaci.it

