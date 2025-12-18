Ricerca così evolve il microbiota umano per digerire i cibi ultra-processati

Il nostro microbiota sta affrontando una trasformazione rapida, adattandosi ai cambiamenti nelle abitudini alimentari. Con l'aumento del consumo di cibi ultra-processati, i batteri intestinali stanno evolvendo per digerire meglio gli amidi e altri componenti di questi alimenti. Questo processo di adattamento sottolinea la stretta relazione tra dieta moderna e salute intestinale, influenzando il nostro benessere complessivo.

I batteri che vivono nel nostro intestino si stanno evolvendo rapidamente per riuscire a digerire gli amidi tipici dei cibi ultra-processati. A scoprirlo e’ stato un gruppo di ricercatori dell’Università della California di Los Angeles in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Normalmente, l’evoluzione e’ un processo lento, fatto di piccoli passi che richiedono secoli. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che alcuni varianti geniche, capaci di smantellare zuccheri complessi come la maltodestrina (un additivo onnipresente nei cibi confezionati sin dagli anni ’60), si sono diffuse nei genomi batterici con grande rapidita’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Tumore al colon sotto i 50 anni: una nuova ricerca collega i cibi ultra-processati ai polipi intestinali

Leggi anche: La Commissione europea valuta una tassa sui cibi ultra processati (finalmente)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Microbiota tra ricerca e innovazione, focus al Cnr - Le nuove frontiere della ricerca e dell'innovazione tecnologica perché il ... ilsole24ore.com

Con microbiota a Bologna salvati 11 bimbi malati di tumore - "Nell'ultimo anno abbiamo salvato la vita a 11 bambini e questa è la medaglia più grande da appuntare al petto di tutti coloro che hanno donato e sostenuto la ricerca sul microbiota intestinale. ansa.it

Sviluppo e ricerca farmaceutica: dalle nanotecnologie agli studi sul microbiota - Queste alcune delle tematiche affrontate nel programma di San Marino RTV, La Casa della Salute, supportato ... ilrestodelcarlino.it

A Casa Leali è arrivato il nuovo menù. Un racconto che evolve, fatto di ricerca, territorio, tradizione e nuovi pensieri. Piatti che nascono dallo studio e dalla sensibilità di Andrea, per accompagnarvi in un’esperienza sempre più consapevole e personale. Vi asp - facebook.com facebook

La #Difesa evolve con la tecnologia. Cyber, simulazione, ricerca e formazione scientifica: competenze che preparano le #ForzeArmate alle sfide del domani. Una Difesa moderna, interforze, al servizio del Paese. #JobOrienta x.com