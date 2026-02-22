Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c'è un contatto chiaro Hojlund-Hien
L'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente. La sua scelta deriva dall'analisi di un episodio che sembrava netto, ma che alla fine ha portato a un risultato diverso rispetto alla prima decisione. La revisione ha richiesto attenzione ai dettagli, influenzando così la fase decisiva della partita. La decisione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Cosa ha visto l'arbitro Chiffi in campo durante Atalanta-Napoli e perché successivamente ha modificato la decisione alla on-field-review. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.
Leggi anche: Perché l’arbitro Chiffi ha concesso e revocato il rigore all’Inter: il movimento di Bonny l’aveva ingannato
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
I #Pulcinella sono scesi in piazza a protestare perché non è stato concesso questo rigore farlocco di #Hojlund che si buttato, palesemente, su #Hien. Il dramma nazionale è rimandato alla prossima simulazione. #AtalantaNapoli - facebook.com facebook
Atalanta, Krstovic preferito a Scamacca e Hien preferito a Djimsiti per marcare Hojlund. Da Gazzetta. "Il danese era solo 19enne quando è stato plasmato a Bergamo da Gasperini. I due si sono già incontrati, Rasmus segnò al suo Verona nel 2023" ilnapolista.i x.com