Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c'è un contatto chiaro Hojlund-Hien

L'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente. La sua scelta deriva dall'analisi di un episodio che sembrava netto, ma che alla fine ha portato a un risultato diverso rispetto alla prima decisione. La revisione ha richiesto attenzione ai dettagli, influenzando così la fase decisiva della partita. La decisione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Hien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

