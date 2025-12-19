Perché l'arbitro Chiffi ha concesso e revocato il rigore all'Inter | il movimento di Bonny l'aveva ingannato

L'arbitro Chiffi ha concesso e poi revocato un rigore all'Inter contro il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana: il movimento di Bonny l'aveva ingannato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

