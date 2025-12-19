Perché l'arbitro Chiffi ha concesso e revocato il rigore all'Inter | il movimento di Bonny l'aveva ingannato
L'arbitro Chiffi ha concesso e poi revocato un rigore all'Inter contro il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana: il movimento di Bonny l'aveva ingannato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni puniti dall’AIA per il pasticcio sul rigore in Napoli-Inter
Leggi anche: L’arbitro Doveri sicuro del rigore per la Juve: “Guarda solo l’uomo”. Cosa gli dice il VAR, l’audio
Perché l’arbitro Chiffi ha concesso e revocato il rigore all’Inter: il movimento di Bonny l’aveva ingannato - L'arbitro Chiffi ha concesso e poi revocato un rigore all'Inter contro il Bologna nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana: il movimento di Bonny ... fanpage.it
Arbitro Torino Milan, il giudizio nei confronti dell’arbitro Chiffi dopo ieri sera - Arbitro Torino Milan, come giudicare l’arbitro Chiffi durante il match 5,5: è questo il voto dell’arbitro Chiffi, che ha diretto Torino- calcionews24.com
Torino-Milan, gara affidata all'arbitro Chiffi. Al Var Ghersini-Abisso - Il Milan, dopo la sconfitta ieri sera in Coppa Italia, con eliminazione annessa, deve già pensare al prossimo impegno che sarà a chiusura della quattordicesima giornata ... milannews.it
Referendum, Di Pietro: “Voterò sì perché l’arbitro non può essere fratello di uno dei giocatori” x.com
Simeone tocca il pallone di mano in Torino-Cremonese: perché l’arbitro non dà rigore e il VAR non interviene - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.