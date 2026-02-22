Perché Baroni ha scelto Kulenovic al posto di Zapata contro il Genoa?

Marco Baroni ha deciso di affiancare Kulenovic al posto di Zapata contro il Genoa, motivato dalla necessità di rafforzare l’attacco e mettere in campo una formazione più dinamica. La scelta nasce dalla volontà di sorprendere gli avversari e sfruttare la velocità del giovane attaccante. Kulenovic ha già mostrato buone qualità in allenamento, convincendo l’allenatore a puntare su di lui fin dall’inizio. La partita si avvicina e la decisione si fa più chiara.

La squadra deve essere centrata e pronta a offrire una prova di grande livello, con l'obiettivo di mantenere equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Baroni ha chiarito che la posizione in classifica non è soddisfacente e che il cammino da seguire è una lotta continua, partita dopo partita, per migliorare i progressi e conquistare punti preziosi. La riflessione si sofferma sull'importanza di non lasciare spazi agli avversari e di mantenere compattezza tra le linee, affidandosi a transizioni rapide quando si recupera palla. Nel contesto delle scelte di reparto, è stata privilegiata una soluzione che prevede Kulenovic al posto di Zapata per offrire maggiore imprevedibilità e dinamismo.

Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il GenoaKulenovic prende il posto di Zapata per motivi tecnici, motivo che ha spinto l’allenatore a sceglierlo come titolare.

