pennacchi al politeama teatro e letteratura

Andrea Pennacchi presenta “Alieni in Laguna” e il nuovo libro su Shakespeare, attirando l’attenzione del pubblico a Poggibonsi. La serata, in programma venerdì 27 febbraio al Politeama, combina recitazione e approfondimenti letterari. Pennacchi coinvolge gli spettatori con la sua interpretazione e racconta curiosità sul celebre drammaturgo inglese. L’evento offre un’occasione unica per scoprire il suo lavoro tra teatro e scrittura. La serata si preannuncia interessante per gli appassionati di cultura.

Andrea Pennacchi al Politeama con "Alieni in Laguna" e il libro su Shakespeare. Venerdì 27 febbraio il Teatro Politeama di Poggibonsi dedica una serata ad Andrea Pennacchi, tra teatro e letteratura. L'appuntamento principale è alle 21 nella Sala Maggiore con "Alieni in Laguna", uno spettacolo scritto insieme a Marco Segato, Marco Gnaccolini e Raffaele Pizzati Sertorelli, di cui cura anche la regia. Il palcoscenico si trasforma in una laguna immaginaria e un po' inquietante, dove realtà scientifica e invenzione teatrale si intrecciano. Al centro del racconto ci sono le cosiddette "specie aliene", organismi che arrivano in nuovi ecosistemi e ne cambiano gli equilibri.

