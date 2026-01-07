Andrea Pennacchi legge il nuovo libro di Tommaso Braccini al Teatro La Fenice
Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.00, Tommaso Braccini presenta il suo nuovo libro, Fenice, presso la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia. L’evento prevede la lettura di Andrea Pennacchi e un dialogo con Elena Filini, offrendo un’occasione per approfondire i temi dell’opera. Un incontro dedicato agli appassionati di letteratura e cultura veneziana.
Mercoledì 7 gennaio, alle ore 18.00, Tommaso Braccini presenta il nuovo libro di cui è curatore, Fenice (Marsilio Editori), presso la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, in dialogo con Elena Filini. Letture di Andrea Pennacchi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Al Teatro Toniolo Andrea Pennacchi è il protagonista di "Alieni in laguna"
Leggi anche: "Quanto burro?", lo chef Andrea Mainardi presenta il suo libro al Teatro Duse di Cortemaggiore
Il giovane Shakespeare e un giallo chiamato Venezia, nel nuovo romanzo di Andrea Pennacchi; Incontri d'autore: Andrea Pennacchi, a Lavarone, 6 gennaio 2026.
Il giovane Shakespeare e un giallo chiamato Venezia, nel nuovo romanzo di Andrea Pennacchi - In “Una foresta di scimmie”, l’autore che è anche attore, drammaturgo e regista teatrale immagina le avventure in Laguna di un Barbo ancora alla scoperta del ... repubblica.it
Pennacchi legge Benni: "L'incazzato da Bar" - Andrea Pennacchi rende omaggio a Stefano Benni con il monologo “L’incazzato da Bar” sul palco di Propaganda Live, un tributo al grande scrittore scomparso il 9 settembre. la7.it
Andrea Pennacchi, nel nuovo romanzo Shakespeare nelle vesti di detective a Venezia - «Venezia la prima volta te inmaga, la seconda te smaga, borbotta Nane il vogatore a poppa, fissando la laguna. corrieredelveneto.corriere.it
Il curatore Tommaso Braccini in dialogo con Elena Filini, affiancati dalle letture di Andrea Pennacchi. Si tratta di un viaggio tra mito e rinascita e siete tutti invitati alle Sale Apollinee domani, mercoledì 7 gennaio alle 18; l'ingresso è libero - facebook.com facebook
Servitori a casa nostra. Il monologo del Pojana di Andrea @Pennacchiiiii a #propagandalive x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.