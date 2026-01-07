andrea pennacchi legge il nuovo libro di tommaso braccini al teatro la fenice

Mercoledì 7 gennaio alle ore 18.00, Tommaso Braccini presenta il suo nuovo libro, Fenice, presso la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia. L’evento prevede la lettura di Andrea Pennacchi e un dialogo con Elena Filini, offrendo un’occasione per approfondire i temi dell’opera. Un incontro dedicato agli appassionati di letteratura e cultura veneziana.

Mercoledì 7 gennaio, alle ore 18.00, Tommaso Braccini presenta il nuovo libro di cui è curatore, Fenice (Marsilio Editori), presso la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, in dialogo con Elena Filini. Letture di Andrea Pennacchi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

