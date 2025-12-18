Prato concerto di Natale al teatro Politeama

Il Natale si avvicina e il Teatro Politeama Pratese si prepara ad accogliere un momento magico di musica e tradizione. Venerdì 19 dicembre alle 21, la Camerata Strumentale di Prato, diretta da Filippo Maria Bressan, darà vita a un concerto di Natale indimenticabile, portando l’atmosfera festosa tra le mura di uno dei luoghi simbolo della città. Un’occasione speciale per condividere emozioni e spirito natalizio con tutta la comunità.

© Lanazione.it - Prato, concerto di Natale al teatro Politeama Prato, 17 dicembre 2025 – Venerdì 19 dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese appuntamento col Concerto di Natale diretto da Filippo Maria Bressan con la Camerata Strumentale di Prato. Paola Valentina Molinari soprano, Sharon Carty contralto, Raffaele Feo tenore, Marco Saccardin basso, Coro Giovanile Italiano. In programma Haendel: Messiah, Oratorio in tre parti di Charles Jennens; elaborazione di Mozart K. 572. Filippo Maria Bressan, figura di riferimento nella vicenda artistica della Camerata, torna a dirigere un grande classico del tempo natalizio, il Messia di Haendel, proposto nell’orchestrazione che Mozart realizzò nel 1789 su invito del Barone Gottfried van Swieten, il coltissimo Bibliotecario imperiale al quale tanto il Salisburghese quanto il giovane Beethoven furono debitori per aver loro rivelato la grandezza dei due massimi compositori dell’epoca precedente, Bach e appunto Haendel. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Terni, concerto di Natale a rischio: “Al momento sembra impossibile trovare un’alternativa al teatro A del Centro multimediale” Leggi anche: “TuttoBrunori”, Brunori Sas in concerto a Palermo nel 2026: la tappa al teatro Politeama Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno a teatro: la Toscana saluta il 2025 alzando il sipario; Prato: Messiah di Händel per il concerto di Natale della Camerata strumentale; Concerto di Natale: l'Ort parte da a Poggibonsi per tornare a Firenze; Al Politeama il Concerto di Natale della Camerata. Prato, concerto di Natale al teatro Politeama - Prato, 17 dicembre 2025 – Venerdì 19 dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama Pratese appuntamento col Concerto di Natale diretto da Filippo Maria Bressan con la Camerata Strumentale di Prato. lanazione.it

Concerto di Natale: l'Ort parte da a Poggibonsi per tornare a Firenze - Il Concerto di Natale, per l’Orchestra della Toscana, è più di un rito affettuoso: è l’ultimo incontro dell’anno con il pubblico, anzi con i pubblici che l’ORT ha costruito negli anni, in un dialogo c ... nove.firenze.it

L’ORT apre la stagione del Politeama con il Concerto di Natale 2025 - L’ormai tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale e con l’ORT al Politeama si terrà mercoledì 17 dicembre ... sienafree.it

Prato Gospel School - Concerto di Natale 2016

Concerti delle Feste La Filarmonica Leonardo Linda di Nogaredo di Prato ci invita al concerto “NATALE INSIEME” "NATALE INSIEME" che si terrà domenica 21 dicembre, ore 17.00 Duomo "Santa Maria Assunta" , Martignacco - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.