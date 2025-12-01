Dai cedolini taroccati agli aumenti contrattuali Come riconoscere se lo stipendio sarà corretto SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Martedì 2 dicembre alle 17 | 00

Possibili anomalie nei cedolini stipendiali di docenti e ATA. Questo è il tema della trasmissione che andrà in onda martedì 2 dicembre alle 17:00, su Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola con la partecipazione di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

