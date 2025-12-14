Elenchi regionali e non solo | facciamo il punto della situazione QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 15 dicembre alle 14 | 30

Ecco una panoramica aggiornata sugli elenchi regionali e non solo, con un approfondimento durante la nuova puntata di Question Time, il format di consulenza in diretta sui canali social di Orizzonte Scuola. L’appuntamento è lunedì 15 dicembre alle 14:30, con il question time condotto da Cannas, per fare il punto sulla situazione e rispondere alle domande degli utenti.

Nuova puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Facciamo il punto della situazione sull'attualità scolastica: parleremo di anno di prova, concorso scuola, elenchi regionali e GPS.