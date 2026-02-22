Paura per Trump un ventenne si introduce con un fucile nella sua residenza di Mar-a-Lago | ucciso

Un uomo di 20 anni ha sparato contro i guardia del corpo di Trump a Mar-a-Lago, causando la sua uccisione. La causa è l’ingresso clandestino nel perimetro di sicurezza della residenza in Florida, con un fucile in mano. I Servizi Segreti hanno reagito immediatamente e hanno aperto il fuoco, impedendo che l’uomo si avvicinasse a Donald Trump. L’incidente ha provocato grande allarme tra le forze di sicurezza e i residenti locali.

Un uomo armato è stato ucciso dai Servizi Segreti Usa nelle prime ore del mattino dopo essere entrato illegalmente nel perimetro di sicurezza della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. A darne notizia su X è Anthony Guglielmi, responsabile della comunicazione dei servizi Usa. L’uomo, come spiega una nota, impugnava quello che sembrava un fucile da caccia e una tanica di carburante mentre cercava di entrare nella residenza di Trump a Palm Beach. Avvistato, è stato quindi ‘neutralizzato’ da un agente dell’ufficio dello sceriffo della contea intorno all’1.30 del mattino di oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tenta di entrare nella residenza di Trump con benzina e fucile: ucciso un uomo a Mar-a-LagoUn uomo armato ha cercato di entrare a Mar-a-Lago con benzina e un fucile, causando l’intervento del Secret Service.

Un uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato ha forzato l’ingresso a Mar-a-Lago e ha rischiato di farsi male.

