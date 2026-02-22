Tenta di entrare nella residenza di Trump con benzina e fucile | ucciso un uomo a Mar-a-Lago

Un uomo armato ha cercato di entrare a Mar-a-Lago con benzina e un fucile, causando l’intervento del Secret Service. Quando ha tentato di superare le barriere di sicurezza, gli agenti hanno aperto il fuoco e lo hanno colpito. La sua presenza ha destato preoccupazione tra i presenti e ha portato a un immediato intervento delle forze dell’ordine. La scena si è conclusa con la sua morte, mentre le autorità indagano sulle motivazioni dell’episodio.

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca e non, come spesso succede nei fine settimana, nella sua abitazione in Florida. Secondo il Secret Service, l'uomo è stato "avvistato dal cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago mentre trasportava quello che sembrava essere un fucile e una tanica di benzin a". È stato ucciso da agenti del Secret Service e da un vice sceriffo della contea di Palm Beach, ha dichiarato l'agenzia stessa. L'incidente è avvenuto intorno all'una e mezzo di notte. L'identità dell'uomo, sui 20 anni, non è ancora stata rivelata.