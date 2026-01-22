Bomba carta esplode davanti alla casa della consigliera | paura a San Severo

Nella sera del 21 gennaio, a San Severo, un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere davanti all’abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone. L’episodio ha generato paura tra i residenti e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della zona. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e individuare i responsabili.

Esplode bomba carta in via Ergizio: danneggiate due auto a San SeveroNella notte tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre, a San Severo, in via Ergizio, si è verificata l'esplosione di un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta.

