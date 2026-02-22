Paura a Monzuno | 7 intossicati per un incendio in casa ci sono anche 2 bambini

Un incendio in un appartamento a Monzuno ha causato l’intossicazione di sette persone, tra cui due bambini. Le fiamme si sono propagate rapidamente, forzando l’evacuazione dell’edificio. I soccorritori hanno portato in ospedale i coinvolti, che presentano sintomi di intossicazione da fumo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, mentre i vigili del fuoco stanno indagando sull’origine del rogo. I residenti sono rimasti sotto shock per l’accaduto.

Monzuno (Bologna), 22 febbraio 2026 – Scoppia incendio in un appartamento a Monzuno, sette feriti tra cui due bambini. E' successo questa mattina, con le fiamme che hanno coinvolto una casa al piano rialzato in una palazzina di tre piani complessivi. L'allarme è scattato alle 9.16, con la chiamata ai vigili del fuoco, che sono subito intervenuti con le squadre del distaccamento volontario di Monzuno, vicino al luogo dell'incendio. Intervenuto anche il personale del 118. Sul posto anche i carabinieri. Sono rimaste coinvolte più famiglie. Cosa hanno trovato i soccorritori. Il vano scale del palazzo era completamente pieno di fumo.