Milano incendio in un negozio di biciclette elettriche | 22 intossicati anche bambini

A Milano, un incendio in un negozio di biciclette elettriche in via Plana nel quartiere Certosa ha causato l’intossicazione di 22 persone, tra cui bambini. I residenti hanno segnalato la presenza di fumo proveniente dal negozio al piano terra del palazzo. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme e di assistere le persone coinvolte.

I residenti di via Plana, nel quartiere Certosa, hanno dato l'allarme dopo aver visto il fumo che usciva fuori da un negozio di biciclette al piano terra del palazzo Una tranquilla domenica si è trasformata in un pomeriggio di tensione e paura nel quartiere Certosa, a Milano. Intorno alle 12.30 una densa nube di fumo nero ha iniziato ad alzarsi da un edificio di via Plana dopo che un incendio è scoppiato all'interno di un negozio di biciclette elettriche situato al piano terra. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Comando di Milano, accorsi con diversi mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

