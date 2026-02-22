Paul Lapeira supera Christian Scaroni nel Tour des Alpes-Maritimes 2026

Paul Lapeira ha vinto il Tour des Alpes-Maritimes 2026, perché ha saputo lanciare un attacco decisivo negli ultimi chilometri. La gara si è conclusa a Biot, dove la volata finale ha premiato la sua forza. Christian Scaroni ha tentato di resistere, ma non è riuscito a seguire il ritmo del vincitore. La corsa ha registrato una scelta strategica importante nel finale, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

© Mondosport24.com - Paul Lapeira supera Christian Scaroni nel Tour des Alpes-Maritimes 2026

Nel calendario ciclistico del 2026, la corsa unica che chiudeva il Tour des Alpes-Maritimes ha offerto una volata finale decisiva a Biot. L’esito ha evidenziato una prestazione di alto livello e una gestione tattica accurata, con un esito che ha premiato un atleta della Decathlon CMA CGM Team e sancito una nuova pagina per la stagione italiana e internazionale. Paul Lapeira, corridore francese classe 2000, ha portato a casa la vittoria nell’edizione numero 58 del Tour des Alpes-Maritimes. Questa affermazione segna la prima vittoria del 2026 e la ottava in carriera per il giovane talentuoso, che ha sfruttato una volata lanciata in lieve salita all’arrivo di Biot per superare la concorrenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Tour des Alpes-Maritimes 2026: Paul Lapeira beffa Christian ScaroniPaul Lapeira ha conquistato il Tour des Alpes-Maritimes 2026, battendo Christian Scaroni nella prova di un giorno a Biot. Paura sulle Alpi francesi, scoppia un incendio all’Hôtel des Grandes Alpes di Courchevel: evacuate oltre 260 persone – Il videoUn incendio si è sviluppato questa mattina negli hotel delle Alpi francesi, a Courchevel. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Paul Lapeira vince la seconda tappa in Polonia, molte bene Antonio Tiberi (Video)Dopo la vittoriosa volata di Olav Kooij nella tappa di apertura di ieri, il Giro di Polonia ha iniziato a cambiare scenario nella seconda giornata di corsa, portando davanti anche alcuni dei ... it.blastingnews.com