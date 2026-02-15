Cuore ?bruciato? al Monaldi la mamma del bimbo trapiantato | Chiedo aiuto anche al Papa

La mamma del bambino trapiantato al Monaldi ha raccontato di aver vissuto un calvario dopo il presunto incidente che ha causato un grave danno al cuore del suo bambino. La donna, visibilmente sconvolta, ha dichiarato di aver messo da parte tutto il resto per concentrarsi sulla salute del figlio e di aver deciso di chiedere aiuto anche al Papa. Un gesto che testimonia la sua disperazione e il desiderio di trovare risposte concrete. La donna ha anche rivelato che ora vive solo nel dolore, senza più forze per affrontare la situazione.

