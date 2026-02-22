Parma Troilo al termine della gara col Milan | Il gol? E’ stata una grande emozione per me

Mariano Troilo ha dichiarato di aver vissuto un momento indimenticabile al termine della partita contro il Milan, disputata a San Siro, quando ha segnato il suo primo gol in Serie A. L’attaccante gialloblù ha spiegato che la rete gli ha regalato una grande emozione e ha dedicato il momento ai suoi tifosi. La gara si è conclusa con un risultato importante per il Parma, che ha cercato di conquistare punti in trasferta.

Mariano Troilo, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul primo gol in Serie A: "Ho dedicato il gol a mio nonno che sta passando un momento difficile. Per me è stata una grande emozione il primo gol in Serie A". Meglio il salvataggio nel primo tempo o il gol? "Molto contento per il Parma, mi prendo il gol però". Com'è giocare in una difesa argentina? "Ovviamente molto bello, è una famiglia giocare tutti assieme e avere un gruppo così". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

