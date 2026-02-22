Parma Cuesta post Milan | La mentalità di questa squadra è incredibile Abbiamo…

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato la vittoria contro il Milan, attribuendo il risultato alla forte determinazione della squadra. Dopo la partita a San Siro, ha sottolineato come i suoi giocatori abbiano mostrato una mentalità incredibile e una grande capacità di reazione nelle fasi decisive. Cuesta ha anche evidenziato l’impegno collettivo e la compattezza mostrata in campo. La squadra ora guarda avanti con fiducia, preparandosi alla prossima sfida.

Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Dobbiamo rimanere equilibrati nel nostro percorso, ma prima di tutto voglio rivolgere un pensiero a Loftus-Cheek, spero stia bene. Sapevamo di non dover lasciare spazi al Milan, limitarli il più possibile e provare a creagli difficoltà. Abbiamo fatto fatica a prendere campo, ma sapevamo sarebbero stati padroni della palla. La mentalità di questa squadra è incredibile, non è facile restare concentrati per così tanti minuti in uno stadio così importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha spiegato che la squadra si prepara senza timori per la sfida contro il Milan.

Adrien Rabiot, protagonista nella vittoria del Milan sul Como con una doppietta, analizza il successo nel post partita a DAZN.

