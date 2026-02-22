Parma Cuesta non ha paura del Milan | Squadra variabile Abbiamo la possibilità di fare punti

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha spiegato che la squadra si prepara senza timori per la sfida contro il Milan. La variabilità della formazione avversaria preoccupa meno i gialloblù, che puntano a sfruttare le occasioni per conquistare punti importanti. Cuesta ha sottolineato la determinazione dei suoi giocatori, pronti a mettere in difficoltà i rossoneri con una strategia offensiva. La partita si giocherà a ‘San Siro’ e rappresenta un'occasione chiave per il Parma.

Ieri pomeriggio Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha presentato i temi principali della sfida di 'San Siro' contro il Milan, in programma oggi alle ore 18:00 e valevole per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026, in conferenza stampa. Il giovane tecnico iberico non è sembrato aver poi così tanta paura del Diavolo. «Se noi siamo al nostro massimo livello, abbiamo la possibilità di fare punti - ha spiegato Cuesta, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport' -. Il Milan è una squadra variabile. Contro il Como ha pressato in parità numerica ed è stato aggressivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». Poi l'annuncio su Suzuki

Parma, parla Cuesta in conferenza: "Milan? Squadra fortissima, non solo per la classifica. Allegri …"

Parma, Cuesta: Come si approccia il Milan? Facendo il nostro meglioLe ultime due vittorie consecutive in campionato hanno portato il Parma a otto punti di distanza dalla zona rossa della classifica, ma il lavoro non è. tuttomercatoweb.com

Parma, Cuesta: Allegri ha fatto storia nel calcio. Fabregas? Anche lui ha fatto più di meNel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha risposto alla domanda di chi lo paragona a Massimiliano Allegri: Penso. tuttomercatoweb.com

