Rabiot trascina il Milan | Vittoria di squadra questa è la nostra mentalità

Adrien Rabiot, protagonista nella vittoria del Milan sul Como con una doppietta, analizza il successo nel post partita a DAZN. Il francese sottolinea l'importanza del lavoro di squadra e della mentalità vincente che hanno portato alla rimonta, evidenziando come il gruppo sia centrale nel raggiungimento degli obiettivi. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sui valori e sulla determinazione che guidano i rossoneri.

Protagonista assoluto del 1-3 sul campo del Como, Adrien Rabiot si prende la scena con una doppietta e, nel post partita a DAZN, racconta il senso della rimonta del Milan. Rabiot parte dal gruppo, prima ancora che dai gol: "Questa è una vittoria di squadra, dimostra qual è la nostra mentalità. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, poi non abbiamo mollato. Ci siamo parlati all'intervallo e siamo tornati con un'altra mentalità per cercare i tre punti". Nel racconto dell'MVP rossonero c'è spazio anche per i singoli: "Mike ha fatto una grande partita. Abbiamo dato tutti qualcosa in più".

