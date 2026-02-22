Francia-Usa scontro su Quentin | Parigi convoca l’ambasciatore

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha chiamato l’ambasciatore statunitense a Parigi, Charles Kushner, dopo le accuse del Dipartimento di Stato Usa sulla morte di Quentin Deranque. La decisione deriva dalle dichiarazioni pubbliche che accusano la Francia di negligenza in un caso che ha suscitato molte polemiche. La vicenda ha acceso un confronto tra i due governi, con la Francia che chiede chiarimenti ufficiali. La polemica si infiamma ulteriormente.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha ufficializzato oggi la convocazione dell’ambasciatore statunitense a Parigi, Charles Kushner, in risposta alle dichiarazioni pubbliche del Dipartimento di Stato Usa sulla morte del giovane attivista di destra Quentin Deranque. Barrot ha definito le parole americane “strumentalizzazione politica di un tragico evento interno francese” e ha denunciato quella che Parigi interpreta come un’ingerenza negli affari interni. Dal proprio canto, il Dipartimento di Stato Usa — anche tramite il suo Bureau of Counterterrorism — aveva descritto la morte di Deranque come un caso che evidenzierebbe un pericoloso aumento della “violenza dell’estrema sinistra”, richiamando l’attenzione sulla necessità di perseguire i colpevoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tensione Francia-Usa, Parigi convoca ambasciatore per le parole su morte DeranqueLa Francia ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, Charles Kushner, dopo le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla morte di Quentin Deranque.

Francia, perquisizione negli uffici di X a Parigi: procura convoca Elon MuskLa procura di Parigi ha fatto irruzione negli uffici di X a Parigi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Albanese, scontro globale: Francia, Usa e Germania chiedono le dimissioni; Macron bacchetta Meloni: Ingerenze su Deranque; Caso Quentin Deranque, scontro a distanza Meloni-Macron; Attivista ucciso a Lione, alta tensione tra Macron e Meloni: cosa è successo.

Tensione Francia-Usa, Parigi convoca ambasciatore per le parole su morte DeranqueSabato 21 febbraio 2026, a Lione, in Francia, manifestazione con bandiere nazionali francesi e ... msn.com

Meloni-Macron, scontro choc su Quentin/ Nessuna ingerenza dall’Italia: la Francia diede asilo ai brigatistiScontro tra Meloni e Macron infiamma l'Europa: cos'è successo. Quentin, le pecore in casa e l'asilo ai brigatisti. Ecco il botta e risposta ... ilsussidiario.net

Alta tensione Usa-Francia, Parigi convoca l’ambasciatore americano per le parole su Quentin x.com

Eni inizia l’export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l’abbandono. Scende il prezzo del rame. La Libia taglia le forniture di benzina dalla Russia. - facebook.com facebook