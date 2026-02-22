Parco Lineare Sud Postorino | Oltre il ponticello serve una visione urbana

Postorino sottolinea che la discussione sul Parco Lineare Sud di Reggio Calabria si concentra principalmente sul “ponticello” sul torrente Calopinace, causa di ritardi e spese extra. La questione ha portato a un acceso dibattito tra cittadini e amministratori, mentre alcuni chiedono una visione più ampia per l’intera area. La mancanza di proposte concrete rallenta i lavori e alimenta le critiche. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, anche in vista di prossimi interventi.

Le riflessioni dell'arch e responsabile dipartimento urbanistica e pianificazione della città, coordinamento Grande Città di Reggio Calabria-Forza Italia "Da mesi il dibattito sul Parco Lineare Sud di Reggio Calabria si concentra quasi esclusivamente sul discusso “ponticello” sul torrente Calopinace: un’opera divenuta simbolo di ritardi, rifacimenti e costi aggiuntivi. Tuttavia, fermarsi al ponte rischia di far perdere di vista il problema reale. Il Parco Lineare Sud non soffre per un singolo manufatto, ma per l’assenza di una visione urbana complessiva e di scelte politiche coerenti". Inizia con queste parole le riflessioni dell’architetto Antonella Postorino, responsabile Dipartimento Urbanistica e Pianificazione della Città coordinamento Grande Città di Reggio Calabria - Forza Italia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, degrado al Parco Lineare Sud: spazzaturaIl Parco Lineare Sud di Reggio Calabria è sommerso di spazzatura.

Società di atletica senza sede, il Comune crea area pedonale nel parco lineare SudIl Comune di Reggio Calabria ha deciso di creare un’area pedonale nel parco lineare Sud, rispondendo alle richieste delle società di atletica che non avevano una sede stabile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Reggio Calabria, iniziativa di Forza Italia a Gebbione: il ponte sul Calopinace è l’emblema del fallimento dell’amministrazione; Radici, Comunità e Futuro arriva a Gebbione: Forza Italia analizza il Parco Lineare Sud e le criticità del quartiere; Reggio Calabria, tappa nel quartiere Gebbione per Forza Italia: focus su Parco Lineare Sud e criticità del quartiere.

Reggio Calabria, Gebbione al centro del dibattito: Parco Lineare Sud tra criticità e rilancio per la zona sudGrande partecipazione di cittadini, residenti del quartiere e addetti ai lavori ieri pomeriggio presso l’Ex Ludoteca di via Torricelli Ferrovieri per la tappa del ciclo Radici, Comunità e Futuro. L’ ... strettoweb.com

Reggio Calabria, tappa nel quartiere Gebbione per Forza Italia: focus su Parco Lineare Sud e criticità del quartiereProsegue con una nuova tappa l’attività di radicamento e confronto sul territorio del Coordinamento Grande Città di Forza Italia. Dopo il successo dell’incontro di Pellaro, Radici, Comunità e Futur ... strettoweb.com

Forza Italia al Gebbione: «Il Parco Lineare Sud può diventare volano di sviluppo» x.com

Reggio Calabria, tappa nel quartiere Gebbione per Forza Italia: focus su Parco Lineare Sud e criticità del quartiere - facebook.com facebook