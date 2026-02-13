Società di atletica senza sede il Comune crea area pedonale nel parco lineare Sud

Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di creare un’area pedonale nel parco lineare Sud, rispondendo alle richieste delle società di atletica che non avevano una sede stabile. La decisione arriva dopo settimane di proteste e petizioni da parte degli atleti e delle loro famiglie. La nuova zona permetterà agli sportivi di allenarsi senza interferenze, mentre proseguono i lavori di rinnovamento del campo Coni. La scelta mira a garantire continuità alle attività sportive presenti sul territorio.

La giunta ha deliberato l'istituzione temporanea di uno spazio chiuso al traffico per consentire l'allenamento dei ragazzi durante l'indisponibilità del campo Coni L'amministrazione ha deciso di istituire, in via temporanea, un’area pedonale apposita presso il parco lineare Sud. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra lo sbocco del sottopasso lato nord e il torrente Calopinace e stabilisce la creazione dell’area pedonale fino al prossimo 30 giugno, con validità dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 21. La delibera di giunta comunale che stabilisce questa soluzione stata adottata dopo le ultime interlocuzioni intercorse tra l’amministrazione comunale e le società di atletica reggine e un incontro tenuto in prefettura.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

