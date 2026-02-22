Papa XIV | Quaresima un appello urgente per l’Ucraina e il silenzio

Papa XIV ha chiamato alla pace durante l’Angelus in Piazza San Pietro, sottolineando che la guerra in Ucraina richiede interventi concreti. Ha invitato i fedeli a riflettere sul valore del silenzio e dell’ascolto, in un momento in cui il conflitto provoca sofferenze e distruzioni. Il Papa ha anche esortato la comunità a impegnarsi per aiutare le persone colpite dal conflitto, ricordando l’importanza di azioni concrete e di solidarietà. La messa in atto di queste parole si rende urgente.

Roma, 22 febbraio 2026 – Si è aperto oggi, con l’Angelus in Piazza San Pietro, il tempo di Quaresma. Papa XIV ha lanciato un appello pressante alla pace, sottolineando come questa non possa essere ulteriormente rimandata, mentre ha invitato i fedeli a riscoprire il valore del silenzio, dell’ascolto e della condivisione, soprattutto verso chi si trova in difficoltà. Il Pontefice, affacciato sulla piazza gremita, ha esortato a recuperare spazi di silenzio nella vita quotidiana. Facciamo tacere un po’ i televisori, le radio, gli smartphone, ha detto, incoraggiando l’ascolto reciproco all’interno delle famiglie, degli ambienti di lavoro e delle comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

